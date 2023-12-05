Число волонтеров в Набережных Челнах за год выросло на 40%

Доля волонтеров в Набережных Челнах выросла за год на 38,6% и достигла 31,6 тыс. человек. Об активистах города на аппаратном совещании рассказала руководитель Управления по делам молодежи Лейсан Видинеева.

«Все эти люди — волонтеры, занимающиеся благотворительной деятельностью без получения денег и финансовой выгоды. Они готовы пожертвовать свое время и усилия, чтобы помочь нуждающимся, поддержать социальные и экологические инициативы, а также способствовать общественному благополучию», — рассказала спикер.

По словам Видинеевой, в учебных заведениях города активно работают 254 добровольческих объединения с общим охватом более 5,8 тыс. человек.

В Автограде свыше десяти лет работает региональное представительство отряда «Лиза Алерт», который занимается оперативным поиском пропавших людей в Республике Татарстан. За 11 месяцев 2023 года поступило 107 обращений о помощи в поиске пропавших людей, из них найден живым 81 человек.

Помимо этого, челнинцы продолжают принимать активное участие в федеральном проекте «Мы вместе» и республиканском движении «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», проявляя таким образом активную гражданскую позицию и неравнодушие.

В городе работает около 30 добровольческих сообществ, в которых идет прием вещей для помощи семьям мобилизованных, жителям Донбасса и участникам специальной военной операции, изготовление окопных свечей, сухого душа, вязание теплой одежды, плетение маскировочных сетей.

Благодаря работе только одной группы «Своих не бросаем 16», которая сегодня объединила 12 тыс. человек, за два года в зону СВО отправлено около 300 тонн гуманитарного груза.

Глава города Наиль Магдеев поздравил добровольцев с Днем волонтера, отметив, что волонтер — это не профессия, а состояние души и беспокойного сердца.

«Город Набережные Челны имеет определенный генетический код в части поддержки и чувства сострадания. С началом строительства города и КАМАЗа сюда приехали люди неравнодушные, с определенным характером, умеющие помогать друг другу в трудную минуту. Без этого — без чувства локтя, без взаимного понимания — невозможно было решить эту важную государственную задачу. Эти лучшие качества первостроителей, безусловно, сегодня реализует новое поколение челнинцев. Эта активность нуждается в положительной оценке. Безусловно, молодцы», — похвалил волонтеров мэр.

Президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой отмечал: «Я хотел бы отметить, что за это время движение в России приобрело очень мощный, солидный характер, который действительно оказывает серьезное влияние на гуманитарную сферу всей нашей жизни, на гуманитарную составляющую жизни в России». «Мотивация у вас простая: помощь другим людям и получение удовлетворения от этой работы. Вот в этом для волонтеров, вообще для порядочных людей, это способ самовыражения. Благородный способ самовыражения, это очень здорово», — говорил он.