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Ру Тат
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22 сентября 2021  15:44

Число внебюджетных инвестиций в проект курорта в Адыгее составило 35 млрд рублей

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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным доложил о привлечении дополнительных средств в размере 35 млрд рублей на создание курорта «Лаго-Наки», сообщает пресс-служба Кремля. 

Кумпилов поблагодарил российского лидера за поддержку проекта. «Огромное спасибо, что тогда поддержали. Вышло распоряжение Правительства о создании биосферного полигона. Идут предпроектные работы», — сказал он на встрече с Президентом РФ, которая прошла в режиме видеоконференции. 

Глава Адыгеи также рассказал о планах создания индустриального парка на территории Тахтамукайского района.

«Там мы реализуем проекты: мы с Россетями подписали соглашение, с дивидендов Россетей в энергохозяйства республики вкладываем 4,2 миллиарда — тоже по распоряжению Правительства — до 2023 года», — отметил докладчик.

 

 

 

#Путин Владимир
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