Число въездов и выездов с парковки аэропорта Казани увеличится в два раза

В аэропорту Казани в тестовом режиме запущено новое парковочное оборудование – паркоматы. После завершения тестирования количество въездов и выездов с парковки вырастет в два раза – будет работать по шесть шлагбаумов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Въезд на автопарковку осуществляется по дороге, пролегающей в непосредственной близости от терминала 2, как и в предыдущие годы. Выезд производится через шлагбаумы, установленные в этом году, расположенные ближе к железной дороге», – говорится в сообщении.

Число шлагбаумов на въезд и выезд с парковки увеличится благодаря расширению подъездной дороги к аэропорту Казани. Реконструкция автодороги включает строительство двух новых полос и разворотной эстакады в районе примыкания на «Казань Экспо», а также двух пешеходных переходов между селами Большие и Малые Кабаны и выставочного комплекса.