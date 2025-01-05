Количество вакансий в торговле на рынке труда Татарстана за год выросло в 2,5 раза

По данным сервиса «Работа.ру», в 2024 году заметный рост активности работодателей в Татарстане наблюдался в сфере торговли, где количество вакансий увеличилось на 153%, что указывает на восстановление потребительского спроса и развитие бизнеса в данном секторе. Транспорт и логистика также показали положительную динамику с ростом на 64%, что может быть связано с увеличением объемов грузоперевозок и развитием инфраструктуры, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе сервиса.

«Сфера работы для студентов и стажировок выросла на 56%, что указывает на растущий интерес к занятости молодежи и поддержке новых кадров. В области красоты и здоровья наблюдается прирост в 42%. В то же время, количество вакансий для работников без специальной подготовки и без опыта увеличилось на 12%, что говорит о доступности рабочих мест для начинающих специалистов. Сфера офисных служб и бизнес-услуг показала рост на 12%. Сектор услуг в целом увеличился на 5%», - отметили в пресс-службе.

При этом снижение активности наблюдается в финансовой отрасли (на 73%), строительстве (на 35%), маркетинге и PR (на 26%), производстве и агропроме (на 26%). Также количество вакансий сократилось в сфере культуры и образования (на 17%), IT и телекома (на 2%).

О том, какие вакансии в Татарстане встречались чаще всего и других трендах на местном рынке труда – в материале «Татар-информа».