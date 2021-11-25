За полтора года число вакансий на удаленке в Казани выросло до 7,7%

После объявления первого локдауна, когда бизнес понял, что нужно выживать в новой реальности, число вакансий на удаленке в Казани выросло до 7,3%. В этом году этот показатель увеличился до 7,7%, сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«Далее число вакансий корректировалось в большую либо меньшую сторону под влиянием сезонных процессов на рынке труда и коронавирусных ограничений. В Казани в ноябре 2021 доля вакансий на удаленке равняется 7,7% от общего количества вакансий. В октябре 2021 этот показатель в городе был равен 6,8%, что на 2,6% меньше, чем год назад, − 9,4%, когда этот показатель был максимальным за все время с начала пандемии Covid-19. В Казани на начальном периоде пандемии в мае прошлого года количество вакансий для удаленщиков составляло 7,3%», – отмечается в сообщении.



Большую часть вакансий на удаленке сегодня предлагают соискателям в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и EdTech. Основными работодателями выступают крупные столичные банки, маркетплейсы, сервисы доставок, call-центры, онлайн-школы, IT-компании.



