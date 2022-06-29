Число утонувших людей в водоемах Татарстана в этом году снизилось вдвое

17 человек утонули в водоемах Татарстана с начала этого года. Об этом на заседании комиссии в Кабинете Министров РТ сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, почти в два раза снизилось число утонувших с начала открытия купального сезона. Если в прошлом году за этот период в водоемах республики утонули 23 человека, то в этом – 10.

«Несмотря на кратковременное понижение температуры, ситуация на воде остается достаточно напряженной. Чаще всего люди гибнут из-за купания в необорудованных местах или в пьяном виде», – отметил Венедиктов.

При этом из 17 утонувших человек трое – это дети. Они погибли из-за халатности собственных родителей, отметил Венедиктов.