Число уникальных посетителей сайта «Интертат» превысило один миллион

По данным «Яндекс.Метрики», в 2021 году количество уникальных посетителей электронной газеты «Интертат» достигло 1 млн 130 тыс. человек. Это рекордный показатель среди татароязычных сайтов. В то же время в 2021 году читатели открывали сайт 21,5 млн раз. В еженедельном рейтинге ресурса Liveinternet сайт газеты «Интертат» практически постоянно входил в первую десятку. В некоторые месяцы 2021 года число уникальных посетителей сайта в мире превышало 200 тыс. человек.

Значительный рост числа читателей «Интертата» до этого наблюдался в 2017–2018 годах, тогда этот показатель удвоился по сравнению с предыдущими годами. В последующие годы аудитория сайта продолжала расти, и в 2021 году она увеличилась на 30% по сравнению с показателем 2020 года.

В 2020 году после перехода большого числа людей на удаленку из-за коронавирусных ограничений аудитория всех сайтов увеличилась, однако «Интертату» удалось достичь рекордных цифр по сравнению с 2020 годом, отмечает главный редактор издания Рамис Латыпов.

«В 2021 году „Интертат“ достиг нескольких рекордных показателей. Были зафиксированы несколько случаев, когда количество ежедневных уникальных посетителей сайта превысило 30 тыс. человек. В октябре число уникальных посетителей превысило 49 тыс., это большая цифра даже для русскоязычных сайтов. В тот день „Интертат“ в рейтинге Liveinternet поднялся на пятую строку», — рассказал главный редактор сайта.

Утверждения о том, что татарская аудитория предпочитает «легкие» темы, опровергаются данными «Яндекс.Метрики», подчеркивает Рамис Латыпов. Самые популярные рубрики на сайте — история, творчество, садоводство, культура, общество.

Рекордные результаты «Интертат» получил и по показателю среднего времени, проведенного читателями на сайте. В 2021 он составил 4 минуты 24 секунды.

«Учитывая, что люди на сайтах сидят в основном на телефонах, это тоже большая цифра. Также с учетом того, что читатели заходят на сайт преимущественно из соцсетей, „Интертат“ ведет новые проекты в данном направлении. В 2021 году на YouTube стартовал проект „Гадел Әңгәмә“ с журналистом Аделем Ахметзяновым, в начале 2022 года мы сняли первый сторис-сериал под названием „Унике“ („Двенадцать“)», — добавил Рамис Латыпов.