Число уникальных посетителей сайта «Интертат» превысило 1 миллион

По данным «Яндекс.Метрики», с 1 января по 18 сентября сайт «Интертат» посетили 1 миллион 50 тысяч уникальных посетителей. При подсчете учитывается количество посещений с одного айпи адреса. При этом общее число просмотров составляет 12 миллионов 100 тысяч.

В 2021 году число читателей «Интертат» достигло 1 миллиона 120 тысяч. Ожидается, что показатели 2023 года превысит этот результат.

По данным рейтингового агентства «Лайфинтернет», «Интертат» с конца 2017 года остается самым популярным татарским сайтом. «Интертат» также является самым читаемым среди национальных ресурсов в Башкортостане.

Читаемость сайта «Интертат» растет с каждым годом. Если в 2015 году число уникальных читателей составляло 135 тысяч, то в 2017 году – 391 тысячу, в 2019 году – 691 тысячу, , в 2020 году – 885 тысяч, в 2021 году – 1,120 миллион человек.

Электронная газета «Интертат» выпускается татарской редакцией ИА «Татар-информ». Кроме того, коллектив из 20 сотрудников также готовит татарскую версию «Татар-информа», еженедельную газету «Атна вакыйгалары». Последняя является самым тиражным изданием среди еженедельных газет на татарском языке – 57 тысяч подписчиков.

Тик-Ток аккаунт сайта «Интертат» по числу подписчиков лидирует среди всех татароязычных аккаунтов - 251 тыс. пользователей. Также татарская редакция «Татар-информа» имеет самый популярный среди татарских СМИ канал в видеохостинге Youtube - 159 тысяч подписчиков.