Число участников конкурса «Всей семьей на выборы!» выросло на 8,8 тыс. за час

На телеканале ТНВ продолжают определять победителей фотоконкурса «Всей семьей на выборы!». На данный момент названы имена уже десяти победителей – обладателей новых iPhone 15. Участие в конкурсе по состоянию на 17.00 приняли уже 66 896 человек.

Десятым победителем республиканского конкурса стала Гульнара Садыкова. Судя по информации, указанной на странице женщины в социальной сети «ВКонтакте», она проживает в Кайбицком районе.

Напомним для того, чтобы стать участником, нужно сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка (именно снаружи, а не внутри здания) в специальном браслете, который могут получить проголосовавшие в Республике Татарстан. На снимке должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат или баннер. Браслет должен быть виден на фото как минимум у одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

Далее нужно выложить эту фотографию на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Аккаунт обязательно должен быть открытым, на аватаре должна быть установлена фотография. Кроме того, участником может быть только житель Республики Татарстан, прописанный на ее территории.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.