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Общество 11 января 2025 10:05

Число туристов в Свияжске на новогодних праздниках выросло на 20%

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За прошедшие новогодние праздники музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили 52 тысячи туристов. В сравнении с прошлым годом показатели выросли на 20%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника в Татарстане.

«С 1 по 8 января в Свияжске побывали 52 893 [человека], в прошлом году эта цифра была 43 981», — уточняется в сообщении.

Музеи острова-града посетили 16 396 человек — это на 101% больше, чем в 2024 году.

По итогам прошлого года посещаемость музеев Свияжска выросла на 15%, для гостей организовали 20 тысяч экскурсий. Общее число туристов составило 1,75 миллиона.

#свияжск #туристы
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