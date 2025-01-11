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Число туристов в Свияжске на новогодних праздниках выросло на 20%
За прошедшие новогодние праздники музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили 52 тысячи туристов. В сравнении с прошлым годом показатели выросли на 20%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника в Татарстане.
«С 1 по 8 января в Свияжске побывали 52 893 [человека], в прошлом году эта цифра была 43 981», — уточняется в сообщении.
Музеи острова-града посетили 16 396 человек — это на 101% больше, чем в 2024 году.
По итогам прошлого года посещаемость музеев Свияжска выросла на 15%, для гостей организовали 20 тысяч экскурсий. Общее число туристов составило 1,75 миллиона.
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