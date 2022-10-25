Число территориальных сетевых организаций в Татарстане к 2025 году сократится до пяти

По предварительной оценке, к 2025 году количество действующих территориальных сетевых организаций в Татарстане сократится до пяти. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников на коллегии ведомства.

«Принято постановление Правительства России, по которому у регулятора появился инструмент, позволяющий оставить на рынке наиболее эффективные и развивающиеся территориальные сетевые организации. Ужесточены требования к формам владения объектами электросетевого хозяйства. По мнению госкомитета, внесенные изменения позволят существенно сократить число ТСО», – сказал докладчик.

В связи с этим, по его словам, необходимо более тщательно изучать документы, представляемые для подтверждения статуса территориальной сетевой организации.

Сапожников отметил, что рост количества ТСО в последние годы привел к возникновению негативных последствий для электросетевого комплекса. Это, например, увеличение «лоскутности» электрических сетей, дублирование операционных издержек, снижение качества эксплуатации электросетевых объектов.

По данным Татэнергосбыта, в республике насчитывается 24 территориальные сетевые организации.