Число татарстанских продавцов на маркетплейсах в 2022 году выросло вдвое – до 45 тыс.

Татарстан — лидер среди регионов Приволжского федерального округа по развитию интернет-торговли, сообщил «Татар-информу» уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

По предварительным данным, количество татарстанских продавцов на маркетплейсах за 2022 год практически удвоилось и превысило 45 тыс. человек, а их выручка приблизилась к 50 млрд рублей.

«Это результат планомерной работы властей Республики Татарстан по развитию инфраструктуры отрасли, логистики и обучению специалистов», — полагает Абдулганиев.

По его словам, уже сейчас фактически формируется кластер интернет-торговли на территории Верхнеуслонского и Зеленодольского муниципальных районов — промпарки «Зеленодольск», «Новая Тура», «Тура - 2.0», СММЛЦ — и Казани.

Отрасль интернет-торговли является одним из драйверов роста всей экономики России. По оценке президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в 2022 году оборот рынка вырос на 40% и составит 5,17 трлн рублей, а к 2028 году можно ожидать оборот в 15 трлн рублей, отметил бизнес-омбудсмен. Подробности в материале По примеру СССР и Китая: в Татарстане хотят создать городок для продавцов маркетплейсов