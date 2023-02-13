Число сходов трамваев с путей в Казани сократилось на 64%

Количество сходов трамвайных вагонов с путей в столице Татарстана за прошлый год снизилось на 64%. Таких результатов удалось добиться благодаря проведению масштабных ремонтных работ. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор «Метроэлектротранса» Казани Айдар Абдулхаков.

По словам докладчика, летом прошлого года была проведена оптимизация маршрутной сети казанских трамваев. По ее итогам сеть выросла в полтора раза. Кроме того, в летний период большое внимание удалось уделить ремонту трамвайных путей.

«В летний период заменили почти 3 тыс. шпал, установили 2,7 тыс. путевых тяг, а также заменили девять стрелочных переводов. В результате проведенных работ число сходов трамвайных вагонов сократилось на 64% по сравнению с 2021 годом», — отметил спикер.

Он добавил, что электротранспорт дает значительные преимущества в условиях мегаполиса. Это пониженный шум, отсутствие вредных выбросов в атмосферу и другие плюсы. Однако сдерживающим фактором развития являются высокие затраты на необходимую инфраструктуру.

«Из 132 километров трамвайных путей в городе подлежат капитальному ремонту 70 километров на общую сумму более 3,5 млрд рублей. На балансе предприятия также имеются 313 километров контактной сети, из которой 125 километров требует ремонта на сумму свыше 450 млн рублей. <…> Всего на капитальный ремонт наземного электротранспорта необходимо около 4,5 млрд рублей», — резюмировал Айдар Абдулхаков.