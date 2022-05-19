Число свалок вдоль железных дорог Татарстана сократилось в два раза

В Татарстане прошел второй рейд по полосам отвода железнодорожных путей. Участники санитарно-экологического двухмесячника отметили, что число свалок сократилось в два раза.

«Специалисты Центрального территориального управления Министерства экологии РТ совместно с представителями Росприроднадзора РТ, Минлесхоза РТ, Управления административно-технической инспекции исполкома Казани и Горьковской железной дороги сегодня совершили повторный осмотр полос отвода железнодорожных путей в рамках санитарно-экологического двухмесячника», – сообщает пресс-служба Минэкологии РТ

Рейд прошел по маршруту «Казань – Высокая Гора – Восстание – Свияжск – Лаишево – Казань». В ходе объезда было выявлено 32 нарушения, что в два раза меньше, чем было обнаружено ранее. Тогда было выявлено 69 свалок.

При этом наибольшее число свалок находится на территории Казани. В ведомстве добавили, что главам администрации районов направят письма, информирующие о необходимости устранения нарушений.