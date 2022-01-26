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Ру Тат
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Здоровье
26 января 2022  12:48

Число смертей от коронавируса в Татарстане достигло 1570

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За последние сутки в Татарстане от коронавируса умерли пять человек, таким образом с начала пандемии в регионе выявили 1 570 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Последними жертвами инфекции стали один мужчина 1988 года рождения и четыре женщины, родившиеся в 1932, 1931, 1962, 1928 годах.

В последние дни в республике резко увеличилось число новых случаев коронавируса. За последние сутки еще 367 татарстанцев заболели коронавирусом.

Сегодня Минздрав России выпустил памятку, которая описывает, что надо делать при бессимптомном или легком течении Covid-19 и ОРВИ.

#коронавирус
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