Число случаев Covid в Татарстане превысило 45 тысяч

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 156 случаев коронавирусной инфекции. Три человека заразились за пределами республики, остальные контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«31 человек госпитализирован, 125 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Из 156 случаев 69 пришлось на Казань, 44 — на Набережные Челны, замыкает тройку антирейтинга Тукаевский район с восемью новыми пациентами. Далее следуют Нижнекамский и Лаишевский район, где по четыре инфицированных, Балтасинский, Бугульминский, Елабужский, Зеленодольский, Лениногорский — по три, Кукморский, Черемшанский — по два. По одному случаю заражения за сутки подтвердилось в Альметьевском, Арском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Менделеевском, Пестречинском и Ютазинском.

Таким образом, за время пандемии в республике выявлено 45 015 больных с коронавирусной инфекцией. Из них выздоровел 38 191 человек, в том числе 80 — за прошедшие сутки.

Первую прививку от вируса получили 2 353 254 татарстанца, полный курс вакцинации прошли 1 880 658.