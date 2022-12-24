Число случаев Covid-19 в Татарстане продолжает снижаться

В Татарстане уже седьмой день подряд уменьшается регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждено 87 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 91 накануне, это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 26 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 28 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 192 760 татарстанцев.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 189 729 жителям республики, в том числе 126 — за последние сутки (днем ранее сообщалось о 68 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 остается неизменным и равняется 2008. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 14 декабря.

Стоит отметить, что Росстат еще в октябре этого года перестал обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 6986 человек. Поправились 8004 пациента. Госпитализированы с Covid-19 1108 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 54 человека.