Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число сделок по исламскому банкингу в Татарстане выросло вдвое в 2024 году
В январе-июне 2024 года в Татарстане вдвое выросли число сделок и общий объем операций в области партнерского финансирования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные на секции «Исламские финансы в Татарстане» международного форума KazanDigital Week — 2024 привел замглавы Минэкономики РТ Роман Амирханов.
Он напомнил, что работа в этой области в республике ведется уже более 15 лет. Дополнительный импульс ей придало принятие закона о проведении эксперимента по исламскому банкингу в ряде регионов России.
«В первом полугодии 2024 года количество сделок и общий объем финансовых операций в Татарстане выросли вдвое в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года», — заявил он.
По словам Амирханова, дальнейшее развитие партнерских финансов в Татарстане зависит от создания безопасной и удобной цифровой инфраструктуры для осуществления операций.
«Финтех можно считать катализатором расширения доступа к финансовым услугам. Сегодня смартфоны есть практически у каждого, и это создает благоприятные условия для финтех-компаний, работающих в сфере партнерского финансирования», — поделился замглавы экономического ведомства.
Амирханов объяснил, что рост числа таких компаний повысит возможности участников рынка партнерских финансов по сотрудничеству, а также расширению спектра услуг, по повышению доступности этих услуг.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»