Число сделок по исламскому банкингу в Татарстане выросло вдвое в 2024 году

Роман Амирханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе-июне 2024 года в Татарстане вдвое выросли число сделок и общий объем операций в области партнерского финансирования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные на секции «Исламские финансы в Татарстане» международного форума KazanDigital Week — 2024 привел замглавы Минэкономики РТ Роман Амирханов.

Он напомнил, что работа в этой области в республике ведется уже более 15 лет. Дополнительный импульс ей придало принятие закона о проведении эксперимента по исламскому банкингу в ряде регионов России.

«В первом полугодии 2024 года количество сделок и общий объем финансовых операций в Татарстане выросли вдвое в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года», — заявил он.

По словам Амирханова, дальнейшее развитие партнерских финансов в Татарстане зависит от создания безопасной и удобной цифровой инфраструктуры для осуществления операций.

«Финтех можно считать катализатором расширения доступа к финансовым услугам. Сегодня смартфоны есть практически у каждого, и это создает благоприятные условия для финтех-компаний, работающих в сфере партнерского финансирования», — поделился замглавы экономического ведомства.

Амирханов объяснил, что рост числа таких компаний повысит возможности участников рынка партнерских финансов по сотрудничеству, а также расширению спектра услуг, по повышению доступности этих услуг.