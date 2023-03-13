Число самозанятых в Вахитовском и Приволжском районах Казани за год выросло на 57%

Количество самозанятых жителей Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана в 2022 году выросло на 57%, почти достигнув 20 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

По словам докладчика, на сегодняшний день на территории двух районов города проживают более 357 тыс. человек. В прошлом году здесь было сдано 135 тыс. кв. метров жилья, в планах на 2023 год — сдача еще 300 тыс. кв. метров. В Вахитовском и Приволжском районах столицы функционируют свыше 52 тыс. предприятий и организаций.

«Число самозанятых жителей за год выросло на 57% и достигло отметки почти в 20 тыс. человек. Всего в экономике данных районов занято 149 тыс. жителей, это почти половина от всех работающих в Казани. По сравнению с 2021 годом вырос и объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг», — рассказал Салихов.

Его дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, отметивший динамичное развитие обоих районов по итогам прошлого года.

«Большой объем был в жилищном строительстве, капитальном ремонте, строительстве социальных учреждений, дорожной инфраструктуры. Следующий большой шаг — реновация промышленного узла „Портовый“. Мы намерены вернуть Казани статус города на воде. Сделано многое, предстоит сделать еще больше», — резюмировал Ильсур Метшин.