Число самозанятых в Татарстане за год выросло на 26%

В конце сентября 2024 года в Татарстане насчитывалось 359,9 тысячи самозанятых. Это на 75 тысяч, или 26,3%, больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

За девять месяцев текущего года количество татарстанцев, применивших налоговый режим «Налог на профессиональный доход», увеличилось на 17,6%. Это порядка 53 тысяч человек.

В издании напомнили, что республика является лидером Приволжского федерального округа по количеству самозанятых. Для сравнения: в Самарской области, занимающей второе место, работают 261,5 тысячи самозанятых, а в Башкортостане, идущем следом, — 244,4 тысячи.

В целом в ПФО такой налог, по данным на 30 сентября, выплачивали 1,9 млн человек, 18,6% из которых зарегистрированы в Татарстане.

Доля татарстанцев в общем числе самозанятных в России составляет чуть более 3%.