Число самозанятых в Татарстане превысило 400 тысяч человек

В Татарстане продолжает расти количество самозанятых граждан. С начала 2025 года число пользователей специального налогового режима увеличилось почти на 13%, превысив отметку в 400 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил более 60 тыс. человек, что эквивалентно росту на 18%. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

С момента запуска режима самозанятые в республике оформили свыше 146 млн чеков, а их совокупный доход достиг около 240 млрд рублей. За этот период сумма уплаченных налогов составила 8,8 млрд рублей.

Самыми востребованными сферами среди самозанятых остаются ремонт и строительство, транспортные и информационные услуги, производство собственной продукции, а также аренда жилья.

Министерство экономики Татарстана совместно с подведомственными институтами поддержки продолжает оказывать помощь самозанятым, включая предоставление госгарантий, участие в ярмарках и помощь в выходе на маркетплейсы. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».