Число самозанятых в Казани за год выросло на 40%

За 2022 год в Казани количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось почти на 2 тыс., а самозанятых – на 23 тыс. человек. Об этом градоначальнику Ильсуру Метшину доложил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Так, число МСБ выросло до 80,4 тыс., в данном секторе работают 350,3 тыс. казанцев (рост почти на 25 тыс.). За 9 месяцев прошлого года оборот малых предприятий составил 701,1 млрд рублей. Всего в городской бюджет поступило почти на 1 млрд рублей больше налогов, чем годом ранее, – предприниматели перечислили в бюджет города свыше 7,6 млрд рублей

За прошлый год количество самозанятых увеличилось до 81 тыс. человек (было 58 тыс.), приводит данные пресс-служб мэрии.