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Новости Татарстана и Казани
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Число самозанятых в Казани выросло почти в четыре раза с 2020 года
В настоящее время в Казани зарегистрированы более 124 тысяч самозанятых. Это почти в четыре раза превышает показатели 2020 года (32,2 тысячи), рассказали в Комитете экономического развития исполкома столицы Татарстана.
В мэрии напомнили о мерах поддержки самозанятых. Так, они могут бесплатно разместить свою продукцию на пяти крупных отечественных маркетплейсах, получить консультации и помощь в поиске подходящей площадки для реализации товаров, создании личного кабинета, подборе логистической системы и анализе продукции.
В городе регулярно организуются мероприятия, на которых самозанятые могут бесплатно получать торговые места, проводятся грантовые конкурсы.
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