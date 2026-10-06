Число россиян с зарплатой свыше 200 тыс. рублей за четыре года выросло вдвое

Число работников в России, получающих более 200 тыс. рублей в месяц, за четыре года увеличилось более чем вдвое – с 1,74 млн в 2022 году до 3,9 млн в 2025-м. Такие данные представил глава ФНС Даниил Егоров в Совете Федерации, сообщает «Коммерсантъ».

Еще заметнее за этот период выросла численность работников с доходом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Их количество увеличилось с 5,02 млн до 11,6 млн человек. Данные содержатся в материалах по оценке параметров проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

При этом число работников с зарплатой от двух МРОТ до 100 тыс. рублей, напротив, сократилось – с 29,9 млн до 21,3 млн человек. Общая численность занятых, учтенных в структуре оплаты труда, за четыре года выросла с 59,4 млн до 61,3 млн человек.

В нижнем сегменте доходов число работников с зарплатой не выше одного МРОТ увеличилось с 8,4 млн до 10,5 млн человек. Количество получающих от одного до двух МРОТ практически не изменилось – 14,3 млн человек в 2022 году против 14 млн в 2025-м.

Одновременно увеличилось число плательщиков налога на профессиональный доход – с 4,2 млн до 9,2 млн человек. Численность работающих по найму выросла с 57 млн до 58,3 млн человек. Доля НДФЛ и страховых взносов в доходах бюджетной системы России оценивается в 40%, а в доходах региональных бюджетов – в 44%.