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Ру Тат
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Транспорт
7 сентября 2022  18:59

В сентябре увеличится число поездов из Казани в Санкт-Петербург и Нижний Новгород

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Периодичность движения поездов сообщением Казань – Санкт-Петербург и Нижний Новгород – Казань увеличится в сентябре. Ранее они назначались по отдельным датам, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Назначены дополнительные рейсы сезонных поездов и увеличена периодичность курсирования регулярных поездов», – отметили в пресс-службе.

Это связано с повышенным спросом на пассажирские перевозки по направлению курортов черноморского побережья России, а также Санкт-Петербурга и Казани.

Кроме того, с 4 августа между Казанью и Нижним Новгородом начал курсировать новый межрегиональный электропоезд №6723, о чем сообщал «Татар-информ».

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