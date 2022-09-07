В сентябре увеличится число поездов из Казани в Санкт-Петербург и Нижний Новгород

Периодичность движения поездов сообщением Казань – Санкт-Петербург и Нижний Новгород – Казань увеличится в сентябре. Ранее они назначались по отдельным датам, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Назначены дополнительные рейсы сезонных поездов и увеличена периодичность курсирования регулярных поездов», – отметили в пресс-службе.

Это связано с повышенным спросом на пассажирские перевозки по направлению курортов черноморского побережья России, а также Санкт-Петербурга и Казани.

Кроме того, с 4 августа между Казанью и Нижним Новгородом начал курсировать новый межрегиональный электропоезд №6723, о чем сообщал «Татар-информ».