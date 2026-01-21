Число разводов в Югре сократилось на 24%

Снижение числа разводов зафиксировали в Югре – показатель сократился на 24%. Эти данные были озвучены на первом в 2026 году заседании Координационного совета по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию при правительстве округа. Участники встречи обсудили план мероприятий в рамках Года молодой семьи, который проводится в регионе, сообщает «ugra-news.ru».

В числе ключевых направлений работы обозначены поддержка материнства и детства, укрепление института брака, сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей, а также помощь молодым и многодетным семьям. Отдельное внимание уделяется формированию устойчивых духовно-нравственных ориентиров для молодых семей.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что одной из важнейших функций семьи остается воспитание у детей чувства принадлежности к своей культуре и истории.

По его словам, сегодня особенно важно создавать условия и реализовывать проекты совместно с институтами гражданского общества, направленные на сохранение исторического наследия, укрепление межпоколенческих связей и формирование ответственности за культурные ценности.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в своем выступлении подчеркнул значимость формирования для молодежи позитивного, вдохновляющего образа полноценной и счастливой семьи. Он отметил, что таких примеров немало среди верующих различных религий.

Также на заседании напомнили, что с 1 сентября прошлого года в школах Югры введен учебный курс «Семьеведение». Дисциплина знакомит школьников с традиционными ценностями, формирует уважение к старшим и помогает развивать навыки построения гармоничных семейных отношений. В реализации курса активно участвуют представители духовенства.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер сообщила, что благодаря внедрению «Семьеведения» в муниципалитетах округа активно развивается институт «Родительского клуба». По ее словам, эта площадка позволяет вовлекать родителей в воспитательную среду школы и формировать единое, открытое воспитательное пространство.

Для повышения эффективности занятий к работе привлекаются партнеры – представители национальных общественных организаций, органов ЗАГС, многодетные семьи и общественные деятели.

Елена Майер также подчеркнула, что школа играет ключевую роль в формировании фундамента семейных ценностей, поскольку именно здесь создается пространство взаимодействия ребенка, родителей и общества, способствующее укреплению духовно-нравственных основ семьи.