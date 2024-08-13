Число происшествий на водоемах Татарстана снизилось, но количество смертей выросло

В Татарстане стало меньше происшествий на воде. В этом году их было 61, а в прошлом – 82. Об этом рассказал Юрий Венедиктов на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном соблюдению правил плавания на маломерных судах.

«В этом году утонуло 50 человек. Это на 10 меньше, чем год назад», – сообщил главный инспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов.

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Он отметил, что, хотя ситуация улучшилась, проблемы все еще есть. В прошлом году с начала лета утонуло 46 человек – это на 21% больше, чем сейчас.

«27 человек, среди них 2 ребенка, погибли, купаясь в неположенных местах. Каждый год люди тонут именно там, где купаться нельзя. И чаще всего это случается летом», – добавил Венедиктов.