Число продавцов на маркетплейсах в Татарстане за 2022 год выросло почти в два раза

В 2022 году в Татарстане почти в два раза выросло число продавцов на маркетплейсах. Их число на сегодняшний день приближается к 45,5 тыс. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

«По итогам прошлого года число республиканских продавцов на маркетплейсах увеличилось почти в два раза. Их суммарный оборот составляет более 50 млрд рублей. Это значительно больше результата 2021 года. Напомню, что программа развития интернет-торговли в Татарстане продлена до 2025 года. Она направлена на создание дальнейших условий для развития отрасли, вовлечение большего количества предпринимателей и ускорение процесса доставки товаров до потребителей», — сообщил спикер.

Он добавил, что программа развития электронной торговли реализуется по пяти основным направлениям: развитие инфраструктуры, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в регистрации и размещении товара на российских маркетплейсах, а также в выходе на международные площадки, продвижение и популяризация продукции, проведение обучающих программ.

«Развитие электронной коммерции на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений как для нашей республики, так и для страны в целом. Площадки демонстрируют ускоренные темпы роста и наряду с традиционными торговыми сетями стали привычным способом покупки товаров нашими гражданами», — заключил Шагиахметов.

Ключевым в деле развития электронной торговли является вопрос инфраструктуры. В Казани по этому направлению сделано было много уже давно, сейчас существует большой спрос на появление центров выдачи и складов в районах республики. Именно на это был сделан акцент в 2022 году, сообщил уполномоченный при Раисе РТ по правам предпринимателей Фарид Абдулганиев.

«Жителям Казани не составляет никакого труда заказать любой товар через маркетплейсы. А как же другие города, районы и села? Развитие инфраструктуры в 2022 году изменило картину достаточно сильно. Сейчас так же, как в столице Татарстана, стало в половине районов. Но есть и отстающие муниципалитеты. Значит, нам предстоит еще много работы», — пояснил он.

Работу с районами аппарат бизнес-омбудсмена начал с глав муниципалитетов. Для них провели соответствующее обучение по поддержке маркетплейсов. Эта программа стала во многом определяющей для популяризации электронной коммерции вне столицы республики, уверен мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Первое, что было правильно сделано для развития электронной торговли в республике, — это проведение обучения глав районов. Нас погрузили в этот процесс, мы поняли, что это такое. Предметно разобрав, что из себя представляют маркетплейсы, мы пришли в свои города и районы и передали знания на местах», — заявил мэр Набережных Челнов.

По словам Магдеева, в возглавляемом им городе по итогам 2022 года число продавцов на маркетплейсах выросло в два раза.