Число приехавших в Татарстан из стран СНГ упало в I квартале на 20%

За I квартал 2024 года количество приехавших в Татарстан из стран СНГ снизилось примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

С января по март 2024-го в Татарстан въехали 2015 граждан стран СНГ по сравнению с 2536 за первые три месяца 2023 года. При этом число оставшихся в регионе уменьшилось на 40%: с 1321 в I квартале прошлого года до 778 в I квартале текущего года.

Всего же в январе — марте этого года в республику приехали 17 179 человек, из которых остались 1623. Приехавших за аналогичный период прошлого года было 17 919, тогда как оставшихся — 2209. Таким образом, общее снижение миграции превысило 4,1%.

Из одного муниципалитета в другой в I квартале 2024-го переместились 9803 татарстанца по сравнению с 10 261 в I квартале 2023-го. Вместе с тем стоит отметить, что по информации статистиков все они возвратились назад,

Внешняя миграция составила 7376 человек по сравнению с 7658 за первых три месяца прошлого года, что означает уменьшение почти на 3,7%.

Впрочем, из других регионов России в Татарстан за I квартал 2024-го приехали 5180 человек, а за I квартал 2023-го — 4872. Внутрироссийский миграционный поток вырос на 6,3%. Число оставшихся в регионе изменилось незначительно: 784 человека в этом году и 782 в прошлом.

Взятая в целом международная миграция сократилась с 2786 в 2023 году до 2196 в 2024-м. Остались в республике 839 человек по сравнению с 1427. Показатели продемонстрировали снижение на 21% и 41% соответственно.

Количество въехавших из стран дальнего зарубежья уменьшилось с 250 за первые три месяца 2023-го до 181 за первые три месяца 2024-го, а оставшихся из их числа — с 144 до 61.