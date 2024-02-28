Число преступлений в столице Татарстана за год выросло на 7 процентов

В прошлом году в Казани зарегистрировано 24 851 преступление, что на 7 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сегодня на сессии Казанской городской Думы рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМВД Казани Ильнур Хаялиев.

«Увеличение общего массива регистрируемых преступлений не дает повода для категорического вывода об обострении общекриминогенной ситуации. Процесс был предсказуем, – отмечает он. – Основная причина – рост преступлений с использованием дистанционных технологий, средств связи и сети Интернет. Он наблюдается пять последних лет и в прошлом году их количество выросло почти в два раза».

Ильнур Хаялиев сообщил, что наиболее распространенными видами дистанционных преступлений остаются звонки от лжесотрудников банков, мошенничества на маркетплейсах, звонки от родственников, якобы попавших в ДТП или другую сложную жизненную ситуацию. При чем, по словам врио начальника УМВД Казани, на удочку мошенников попадают все слои населения.