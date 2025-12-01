Число предпринимателей гостиничной сферы Татарстана выросло почти на 10% в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По состоянию на ноябрь текущего год количество предпринимателей гостиничной сферы Татарстана увеличилось почти на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 800 субъектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Число татарстанских предпринимателей, занятых в туристической сфере, также показало положительную динамику. Количество таких субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 4,3% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года.

За девять месяцев 2025 года в Татарстане было совершено 3,6 млн туристических поездок. Это на 481,2 тыс. или 15,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам девяти месяцев текущего года занял первое место по количеству туристов. На втором месте Нижегородская область с 2,7 млн поездок, на третьем – Башкортостан с 1,6 млн.

Благодаря госпрограммам развития внутреннего туризма, в том числе за счет активного участия республики в национальном проекте «Туризм и гостеприимство», за последнее десятилетие туристический поток в Татарстане вырос почти в два раза. Настолько же вырос объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей, рост номерного фонда также показал почти двукратный рост.

В Татарстан приезжают туристы изо всех регионов России. Наибольший турпоток фиксируется из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Башкортостан, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Ульяновской областей, Республики Марий Эл и Чувашской Республики, а также из зарубежных стран.

Популярными туристическими направлениями Татарстана являются Казань, древний город Болгар, остров-град Свияжск, Елабуга, Тетюши, Чистополь. Значительным туристским потенциалом обладают Камское Устье, Алексеевское, Лаишево, Мамадыш.

В Татарстане реализуется комплекс мероприятий поддержки бизнеса, в том числе в туристической отрасли, при содействии Министерства экономики РТ и его подведомственных институтов развития.

Узнать о мерах поддержки бизнеса можно по номеру Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.