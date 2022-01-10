Число пожаров в Казани на новогодних каникулах снизилось на 51%

Количество зафиксированных пожаров в татарстанской столице в ходе новогодних праздников снизилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Он напомнил, что во время прошедшего праздничного периода в городе действовал особый противопожарный режим.

«В период новогодних и рождественских праздников чрезвычайных ситуаций в Казани не зарегистрировано. В период с 31 декабря по 9 января в Казани произошли 22 пожара. Это на 51% меньше, чем в прошлом году», – сообщил Тимурханов.

По его словам, в данных пожарах погибли трое жителей города, пострадавших нет.

