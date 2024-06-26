Число пострадавших в результате схода девяти вагонов поезда в Коми выросло до 70 человек

Около 70 человек пострадали в результате схода девяти вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира. Ранее сообщалось о 15 пострадавших, погибших нет.

Предварительной причиной происшествия с поездом Воркута-Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков, сообщили в РЖД. Следователями возбуждено уголовное дело.