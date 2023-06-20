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Происшествия 20 июня 2023 08:47

Число пострадавших в Братске от отравления шаурмой выросло до 101

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В Братске число отравившихся шаурмой выросло до 101 человека, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего за помощью к медикам после посещения кафе обратились 101 человек, 22 из них – дети. Госпитализация потребовалась 51 человеку, всем оказали помощь.

Меж тем тяжелых случаев отравления не зафиксировано, пять человек уже выписали из больницы.

Согласно заключениям специалистов, в кафе нарушали процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов, не было условий для соблюдения личной гигиены работников.

#Массовое отравление
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