Число пострадавших в Братске от отравления шаурмой выросло до 101

В Братске число отравившихся шаурмой выросло до 101 человека, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего за помощью к медикам после посещения кафе обратились 101 человек, 22 из них – дети. Госпитализация потребовалась 51 человеку, всем оказали помощь.

Меж тем тяжелых случаев отравления не зафиксировано, пять человек уже выписали из больницы.

Согласно заключениям специалистов, в кафе нарушали процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов, не было условий для соблюдения личной гигиены работников.