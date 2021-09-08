Число пострадавших при взрыве в Ногинске увеличилось до пяти

Спасатели МЧС извлекли еще двоих человек из-под завалов девятиэтажного дома, в котором взорвался газ. Таким образом число пострадавших увеличилось до пяти, об этом сообщает «Интерфакс».

«По уточненным данным подняли еще двоих. Живы», — рассказали в региональном главке МЧС РФ.

Ранее сообщалось о том, что спасатели спасли трех человек, среди которых оказались два ребенка.

Взрыв газа произошел в 06.55. В результате него были повреждены пять квартир и обрушена часть внешней стены.