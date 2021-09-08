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Ру Тат
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8 сентября 2021  08:44

Число пострадавших при взрыве в Ногинске увеличилось до пяти

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Спасатели МЧС извлекли еще двоих человек из-под завалов девятиэтажного дома, в котором взорвался газ. Таким образом число пострадавших увеличилось до пяти, об этом сообщает «Интерфакс».

«По уточненным данным подняли еще двоих. Живы», — рассказали в региональном главке МЧС РФ.

Ранее сообщалось о том, что спасатели спасли трех человек, среди которых оказались два ребенка. 

Взрыв газа произошел в 06.55. В результате него были повреждены пять квартир и обрушена часть внешней стены.

 

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