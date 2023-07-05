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Происшествия 5 июля 2023 17:52

Число пострадавших после обстрела Макеевки выросло до 68

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Число пострадавших из-за обстрела Макеевки со стороны ВСУ возросло до 68, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадали 40 человек. Отмечается, что повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР, а также жилые домостроения.

#спецоперация на Украине
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