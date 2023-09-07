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Число пострадавших от задержек зарплаты россиян снизилось в 250 раз
С 2005 года в России в 250 раз снизилось число задержек зарплаты. Если тогда было зарегистрировано почти 2,5 млн пострадавших, то сейчас — 10 тыс. Сама задолженность уменьшилась почти в 19 раз — с 15 млрд до 800 млн рублей, сообщают «Известия».
Данные опубликованы в статье «Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов», подготовленном замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростиславом Капелюшниковым.
Как отмечает эксперт, снижение задолженности работодателей связано с активным ростом экономики с начала XXI века, а также изменениями в Трудовом кодексе, установившими административную и уголовную ответственность за это нарушение.
Еще один фактор — нехватка рабочих рук. Чтобы выиграть в войне за кадры, предприятиям выгодно не задерживать зарплаты. Напротив, они повышают их, чтобы не только сохранить коллектив, но и привлечь новых сотрудников.
Как ранее сообщал Президент РФ Владимир Путин, уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня.
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