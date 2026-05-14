Число посетивших российские предприятия промышленных туристов достигло 2 млн

Примерно 2 тыс. российских предприятий уже посещали промышленные туристы, общее число таких гостей достигло приблизительно 2 млн человек. Об этом на «КазаньФоруме» сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

По словам главы ТПП РФ, предприятия стремятся организовывать экскурсии, поскольку это позволяет привлекать инвестиции, продвигать бренды, знакомить молодежь с профессиями и возможностями трудоустройства.

«Естественно, что первая вещь, о которой мы говорим, – это возможность привлечения инвестиций, это возможность продвижения бренда предприятия, это возможность продвижения бренда своего региона и всей страны. И это, конечно же, привлечение кадров. Это возможность познакомить молодежь с возможностями трудоустройства, работы на этом предприятии, профессиями», – пояснил Катырин.