Число посадочных мест в школьных столовых Казани за пять лет выросло на 11 тыс.

В столице Татарстана количество посадочных мест в школьных столовых за пять лет увеличилось на 11 тысяч благодаря капремонту и модернизации пищеблоков, строительству новых школ. Об этом сообщила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани, депутат Госсовета РТ Рима Мухамедшина на пресс-конференции в школе «Адымнар» в рамках пресс-тура «Татарстан – республика достижений».

«В 2019 году начался второй этап программы “Здоровое питание – детям”. За счет средств города, 170 млн рублей, и департамента, почти 100 млн рублей, за лето были отремонтированы 36 школьных столовых», – рассказала спикер.

Мухамедшина отметила, что тогда с помощью ремонта планировалось не только улучшить техническое состояние залов, но и увеличить количество посадочных мест. «Везде, где можно было, мы решали вопрос расширения обеденного зала», – подчеркнула она.

Теперь из бюджета Татарстана ежегодно выделяется 1 млрд рублей на модернизацию школьных столовых и оснащение оборудованием пищеблоков. В 2021 году Казань на эти цели получила около 300 млн рублей, в 2022-м – почти 300 млн рублей, в 2023-м – 220 млн рублей.

«Решались вопросы, которые требуют больших финансовых вложений. Это прежде всего инженерные сети, вода, электричество и строительно-монтажные работы, отделка. Департамент всегда шел в софинансирование. Благодаря этому софинансированию удалось большее количество школ объять этой программой», – заключила спикер.

В настоящее время завершается ремонт 17 школьных пищеблоков в Казани.