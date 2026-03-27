Число попыток продажи просроченной продукции в России сократилось в пять раз

Количество попыток реализации товаров с истекшим сроком годности в первом квартале 2026 года снизилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в официальном канале ведомства на платформе MAX, согласно РИА Новости.

По данным службы, за счёт контроля в рамках разрешительного режима на кассах с начала года было заблокировано 330,3 млн единиц продукции, из них 24,6 млн – с истекшим сроком годности. Количество нарушений требований к маркировке сократилось в 4,2 раза.

В ведомстве также отметили, что в 99,4% случаев потенциально опасные товары, запрещённые к продаже по решению Роспотребнадзора, не попали к потребителям благодаря работе разрешительного механизма.