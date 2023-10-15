Число погибших в секторе Газа превысило 2,6 тысячи человек

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тыс. Как сообщил Минздрав Палестины в своем Telegram-канале, ранения получили 9,6 тыс. человек.

«Убиты 2 670 гражданских лиц, ранены 9,6 тысячи в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», – отмечается в сообщении.

Напомним, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны.

Президент РФ Владимир Путин накануне счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости.