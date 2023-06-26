Число погибших в результате прорыва на Каховской ГЭС достигло 48

Общее число погибших при прорыве Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 48, сообщает ТАСС.

«Найдены тела еще двоих человек, общее число погибших достигло 48. Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 46 человек, 122 были госпитализированы.