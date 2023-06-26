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Число погибших в результате прорыва на Каховской ГЭС достигло 48
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Общее число погибших при прорыве Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 48, сообщает ТАСС.
«Найдены тела еще двоих человек, общее число погибших достигло 48. Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек», – указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 46 человек, 122 были госпитализированы.
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