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Происшествия 26 июня 2023 09:43

Число погибших в результате прорыва на Каховской ГЭС достигло 48

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Общее число погибших при прорыве Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 48, сообщает ТАСС.

«Найдены тела еще двоих человек, общее число погибших достигло 48. Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 46 человек, 122 были госпитализированы.

#Каховская ГЭС
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