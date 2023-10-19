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Происшествия 19 октября 2023 14:00

Число погибших в Израиле россиян с начала обострения ситуации в регионе достигло 19

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Количество российских граждан, которые погибли в Израиле с начала обострения конфликта в регионе, достигло 19 человек, сообщает ТАСС.

По данным агентства, еще 7 человек из России числятся пропавшими без вести.

Напомним, 7 октября просле массированного ракетного удара боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать мирных жителей, а также захватывать заложников. В результате власти Израиля объявили о переходе в состояние войны.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин накануне счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости.

#израильская армия
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