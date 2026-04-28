Число погибших в ДТП в Казани за 10 лет снизилось вдвое

За десять лет число погибших в ДТП в Казани снизилось вдвое – с 66 до 31 человека. Об этом сообщил на заседании комиссии по БДД в исполкоме начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин.

По его данным, за указанный период почти на 40 процентов снизилось общее количество ДТП в городе: с 1968 до 1226.

По итогам первого квартала 2026 года в столице Татарстана зарегистрировано 222 дорожно-транспортных происшествия. Это на 22 ДТП меньше, чем за аналогичный период прошлого года (244 аварии). При этом отмечается рост числа погибших: с четырех до восьми человек.