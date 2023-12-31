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Число погибших в Белгороде увеличилось до 22
Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 22, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшими числятся 109 человек.
«Из них 25 тяжело раненых готовимся перевезти в федеральные клиники», — сообщил Гладков.
«Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. Сегодня восстановительные работы будут продолжены», – дополнил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода, а также Валуйский и Шебекинский городские округа, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия.
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