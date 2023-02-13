Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 35 тыс. человек

Количество погибших при землетрясениях в Турции и Сирии, случившихся 6 февраля, превысило 35 тыс. человек. В частности, число жертв стихии в Турции достигло 31 643, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Накануне американский телеканал CNN рассказал о 3576 погибших на территории Сирии — как в районах, контролируемых повстанцами, так и в районах, подконтрольных официальному Дамаску.

При этом министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш в тот же день рассказал телеканалу Al Mayadeen о 1414 погибших на землях, контролируемых Правительством страны.

Землетрясение магнитудой 7,7 (самое сильное в этой местности с 1939 года) случилось ночью 6 февраля, его эпицентр находился в районе турецкого города Газиантепа. Днем произошло новое землетрясение магнитудой около 7,6. За этими подземными толчками последовали сотни афтершоков. Удар стихии привел к масштабным разрушениям и жертвам в Турции и Сирии.