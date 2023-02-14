news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 14 февраля 2023 14:42

Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 32 тыс.

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 31 974. Такими данными со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий делится РИА Новости.

«Число жертв достигло 31 974», — отмечается в сообщении.

Напомним, что разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Позднее последовало еще несколько толчков, но уже более слабых. Напомним, что по предложению Президента РФ Владимира Путина в Турции работают бригады МЧС России.

#Турция #землетрясение
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное