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Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 32 тыс.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 31 974. Такими данными со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий делится РИА Новости.
«Число жертв достигло 31 974», — отмечается в сообщении.
Напомним, что разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Позднее последовало еще несколько толчков, но уже более слабых. Напомним, что по предложению Президента РФ Владимира Путина в Турции работают бригады МЧС России.
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