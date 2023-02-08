Число погибших при землетрясении в Турции превысило 9 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции достигло 9057 человек, раненых — 52 979. Об этом рассказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Утром 6 февраля на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое стало самым сильным с 1939 года. В тот же день Президент России Владимир Путин предложил Эрдогану помощь в разборе завалов и спасении людей, после чего в Турцию была направлена группа российских спасателей. Сегодня МЧС РФ сообщило об отправке еще одного самолета, в котором также находится группа из 11 медиков.