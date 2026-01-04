news_header_top
Происшествия 4 января 2026 12:54

Число погибших при террористической атаке ВСУ на Хорлы достигло 29 человек

Сообщается, что количество погибших в результате массированной беспилотной атаки на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, осуществленной в ночь на 1 января, достигло 29 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних», – сказала она, добавив, что следствием к настоящему моменту идентифицировано лишь 12 погибших. Для установления личностей остальных жертв проводятся соответствующие генетические исследования.

«Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание», – подытожила Петренко.

