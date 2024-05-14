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Число погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде выросло до 16
В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая. Таким образом, количество жертв увеличилось до 16 человек, сообщают в МЧС России.
Ранее ведомство передавало, что среди погибших — двое детей.
Напомним, в минувшее воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрела в одном из десятиэтажных домов произошло обрушение подъезда. Пострадали не менее 20 человек.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
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